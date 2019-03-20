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Путин сменил главу Калмыкии

20.03.2019

Президент России Владимир Путин назначил исполняющим обязанности главы Калмыкии Бату Хасикова. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля. Ранее, с 2010 года, регион возглавлял Алексей Орлов, которые сегодня добровольно подал заявление об отставке.

Бату Хасиков — многократный чемпион мира по кикбоксингу среди профессионалов, с 2017 года советник руководителя Федерального агентства по делам молодежи. В 2012-2014 годах был представлял Калмыкию в Совете Федерации, в 2008-2012 годах был депутатом Народного Хурала республики.

Ранее сегодня Путин взамен ушедшего Александра Бердникова назначил врио главы республики Алтай Олега Хорохордина. 19 марта в отставку ушел глава Челябинской области Борис Дубровский, и. о. губернатора президент назначил первого замглавы Минэнерго Алексея Текслера. Также, по данным СМИ, заявление об уходе подала губернатор Мурманской области Марина Ковтун.


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