Путин сменил главу Калмыкии

Бату Хасиков — многократный чемпион мира по кикбоксингу среди профессионалов, с 2017 года советник руководителя Федерального агентства по делам молодежи. В 2012-2014 годах был представлял Калмыкию в Совете Федерации, в 2008-2012 годах был депутатом Народного Хурала республики.
Ранее сегодня Путин взамен ушедшего Александра Бердникова назначил врио главы республики Алтай Олега Хорохордина. 19 марта в отставку ушел глава Челябинской области Борис Дубровский, и. о. губернатора президент назначил первого замглавы Минэнерго Алексея Текслера. Также, по данным СМИ, заявление об уходе подала губернатор Мурманской области Марина Ковтун.