Сенат Казахстана возглавила дочь Нурсултана Назарбаева

Даригу Назарбаеву избрали спикером Сената Казахстана путем тайного голосования среди депутатов палаты. За нее единогласно проголосовали 44 присутствующих парламентария, передает Tengrinews.kz.
«Мы с особенными чувствами приветствуем предложение по избранию председателем Сената Парламента Дариги Нурсултановны Назарбаевой, поскольку не один год мы бок о бок рядом, и в рабочих группах, и на заседаниях комитета, и в кулуарах», — сказала сенатор Бырганым Айтимова перед голосованием.
Бывший спикер Сената Касым-Жомарт Токаев сегодня принял присягу в качестве нового президента страны, после того, как Нурсултан Назарбаев накануне объявил об уходе с поста главы государства.