Сенат Казахстана возглавила дочь Нурсултана Назарбаева

Даригу Назарбаеву избрали спикером Сената Казахстана путем тайного голосования среди депутатов палаты. За нее единогласно проголосовали 44 присутствующих парламентария, передает Tengrinews.kz.

«Мы с особенными чувствами приветствуем предложение по избранию председателем Сената Парламента Дариги Нурсултановны Назарбаевой, поскольку не один год мы бок о бок рядом, и в рабочих группах, и на заседаниях комитета, и в кулуарах», — сказала сенатор Бырганым Айтимова перед голосованием.

Дарига Назарбаева родилась 7 мая 1963 года. Окончила Московский государственный университет имени Ломоносова, Казахский государственный университет имени Кирова. По специальности историк, преподаватель истории и обществоведения. Доктор политических наук, кандидат исторических наук. До своего нового назначения Назарбаева занимала пост председателя Комитета по международным делам, обороне и безопасности Сената.

Бывший спикер Сената Касым-Жомарт Токаев сегодня принял присягу в качестве нового президента страны, после того, как Нурсултан Назарбаев накануне объявил об уходе с поста главы государства.