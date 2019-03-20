Михаил Ходорковский: У Казахстана новый президент

У Казахстана новый президент. Но даже если бы тридцатилетняя эра Назарбаева закатывалась бы сегодня не понарошку, первые шаги Токаева все равно целиком и полностью зависели бы от предшественника - слишком многое пришлось бы исправлять (ну или принимать на свой политический баланс):

• Казахстан. Политзаключенные.

«В Казахстане о политзаключенных говорят в основном правозащитники и политики. Кто-то говорит о единицах политзаключенных, кто-то – о сотнях. <...> Список политзаключенных — в качестве узников совести — может быть пополнен сотнями осужденных за свои религиозные убеждения казахстанцев, утверждает председатель Алматинского Хельсинкского комитета Нинель Фокина. <...> В досье, накопленном ею за годы суверенитета Казахстана, число осужденных за свои религиозные убеждения казахстанцев перевалило за тысячу, говорит Нинель Фокина» (Радио Азаттык, 2014 год)

• Казахстан. Свобода собраний.

«В Алматы утром десятки людей вышли на пешеходную улицу, прилегающую к театру оперы и балета. Они держали в руках плакаты с портретами людей, которых казахстанские правозащитники отнесли к политзаключенным, и плакаты с призывами прекратить пытки. В обоих городах акции сопровождались задержаниями. Некоторых из участников акций сотрудники полиции затолкали в служебные автобусы. В Астане женщина, которую вели к автобусу вместе с подростком (возможно, ее сыном), кричала: "Он же маленький, вы что, ребята! Ему же 12 лет!" В Алматы, как передает корреспондент Радио Азаттыка, задержано свыше 70 человек. Среди тех, кого задержали на многолюдной улице, были и случайные прохожие, которые возмущались действиями полицейских» (Радио Свобода, 2018 год).

• Казахстан. Цензура.

«Как информирует портал Digital.Report, датой начала истории казахстанских онлайн-блокировок — еще на заре распространения интернета в стране — считается 4 ноября 1999 года, когда стало невозможным соединение с оппозиционным сайтом Eurasia.org.ru. Наиболее известным же примером такой блокировки в Казахстане является запрет на доступ к самой популярной русскоязычной блог-платформе “Живой журнал”. Доступ закрыт с 2008 года, когда там завел свою страничку опальный зять президента Нурсултана Назарбаева, ныне покойный Рахат Алиев. Три года сайт был закрыт для пользователей из Казахстана без решения суда и каких-либо официальных объяснений, и только в августе 2011 года Сарыаркинский районный суд г. Астаны (уже после того, как блог Алиева был удален из «Живого журнала») вынес решение об официальном блокировании платформы якобы из-за наличия там «экстремистских материалов». Ряд оппозиционных интернет-изданий (“Республика”, “Взгляд”, guljan.org) также блокировались задолго до формальных судебных решений, которые впоследствии полностью запрещали деятельность журналистских коллективов» (Роскомсвобода, 2015 год)

• Казахстан. Пропаганда

Говорит казахстанская журналистка, один из координаторов общественно-политического движения «Демократический выбор Казахстана» Жанара Ахметова (сейчас проживает в Украине): «У нас очень активно действует российская пропаганда, и российские медиа занимают где-то 90% информационного пространства. Это не только телеканалы, но и радио, газеты, сайты, а также наличие российских владельцев и совладельцев в местных СМИ. <...> Более того, местная, казахстанская пропаганда также строится на основных постулатах российских СМИ, разве что не с такой степенью агрессивности.<...> На наших каналах работают российские консультанты, и их влияние стало сильно ощущаться. При этом, если в России сохраняются хотя бы номинально оппозиционные СМИ, в Казахстане такая «роскошь» не позволяется» («Крым.Реалии», 2018 год)

• Казахстан. Коррупция.

Согласно данным Transparency International, в 2018 году Казахстан по уровню восприятия коррупции занял 124 место из 180 стран. Общий балл Казахстана, уточняет Википедия, равняется 31 из 100 возможных (при том, что балл ниже 30 обозначает «безудержную коррупцию»).

Википедия: «В феврале 2015 года <бывший зять Назарбаева> Рахат Алиев был обнаружен повешенным в одиночной камере <венской тюрьмы>, в его крови было обнаружено присутствие барбитуратов. Официальной версией является самоубийство, хотя многие близкие друзья и родственники отвергли эту версию. Алиев умер незадолго до суда, где он обещал предоставить неопровержимые доказательства причастности европейских и казахстанских чиновников к крупномасштабной коррупции».

• Казахстан. Гибель оппозиционеров.

«За инакомыслие людей не только судят, но и могут отправить на тот свет. И еще это в определенной степени сыграло негативную роль в том, что народом овладел страх», - говорит Жармахан Туякбай, <на момент интервью> сопредседатель Общенациональной социал-демократической партии «Азат». <...> «В Казахстане почти с самого начала его независимости идет череда политических убийств и похищений общественных фигур. Эти тайны все больше обрастают загадками. Следствие и суды вызывают волну критики, родственники жертв не чувствуют себя в безопасности, атмосферы страха и безысходности в обществе становится больше» (Радио Азаттык, 2010 год)

В общем, все совпадения не случайны: несменяемые режимы действительно похожи друг на друга. Финалы нескончаемых десятилетних правлений особым разнообразием, кстати, тоже не балуют. Назарбаев решил сыграть не самым банальным образом. Официальная Москва по этому поводу, надо думать, надолго застыла на цыпочках. Такой жизненно важный для Путина эксперимент в прямом эфире не каждый день показывают!

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