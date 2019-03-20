Сулеймана Керимова во Франции вновь обвинили в уклонении от уплаты налогов

Прокуратура Ниццы вновь предъявила обвинения российскому сенатору Сулейману Керимову. Он уже приезжал на Лазурный берег, чтобы ознакомиться с новым обвинением и заплатить новый залог, сообщает RFI со ссылкой на газету Nice-Matin.
Речь опять идет о покупке недвижимости на Лазурном берегу, уже фигурировавшей в предыдущих обвинениях, которые с бизнесмена были сняты в июне 2018 года. «В центре расследования несколько шикарных вилл на мысе Антиб, включая виллу «Hier», которую олигарх, предположительно, купил за €127 млн», — уточняет газета, при этом напоминая, что по документам цена последней виллы составила €35 млн.
Керимов по-прежнему отвергает все обвинения, как и номинальный владелец четырех указанных в деле вилл, швейцарский бизнесмен Александр Штудхальтер.Сенатора задерживали в аэропорту Ниццы 20 ноября 2017 года. Его обвинили в незадекларированных сделках с целью уклонения от уплаты налогов, а также в незаконном ввозе во Францию от €500 до €750 млн. Суд оставил Керимова на свободе под залог в €40 млн, но запретил покидать Лазурный берег. После того, как в июле 2018 года Керимов получил статус ассистированного свидетеля, он смог получить залог назад и вернуться в Россию.