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Сулеймана Керимова во Франции вновь обвинили в уклонении от уплаты налогов

20.03.2019

Прокуратура Ниццы вновь предъявила обвинения российскому сенатору Сулейману Керимову. Он уже приезжал на Лазурный берег, чтобы ознакомиться с новым обвинением и заплатить новый залог, сообщает RFI со ссылкой на газету Nice-Matin.

В этот раз Керимова обвиняют в «соучастии в уклонении от уплаты налогов». Издание пишет, что Керимов явился по вызову судебных следователей Ниццы, которые и предъявили ему новое обвинение. Сумма залога определена в €20 млн.

Речь опять идет о покупке недвижимости на Лазурном берегу, уже фигурировавшей в предыдущих обвинениях, которые с бизнесмена были сняты в июне 2018 года. «В центре расследования несколько шикарных вилл на мысе Антиб, включая виллу «Hier», которую олигарх, предположительно, купил за €127 млн», — уточняет газета, при этом напоминая, что по документам цена последней виллы составила €35 млн.

Керимов по-прежнему отвергает все обвинения, как и номинальный владелец четырех указанных в деле вилл, швейцарский бизнесмен Александр Штудхальтер.

Сенатора задерживали в аэропорту Ниццы 20 ноября 2017 года. Его обвинили в незадекларированных сделках с целью уклонения от уплаты налогов, а также в незаконном ввозе во Францию от €500 до €750 млн. Суд оставил Керимова на свободе под залог в €40 млн, но запретил покидать Лазурный берег. После того, как в июле 2018 года Керимов получил статус ассистированного свидетеля, он смог получить залог назад и вернуться в Россию.

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