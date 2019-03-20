Сулеймана Керимова во Франции вновь обвинили в уклонении от уплаты налогов

Прокуратура Ниццы вновь предъявила обвинения российскому сенатору Сулейману Керимову. Он уже приезжал на Лазурный берег, чтобы ознакомиться с новым обвинением и заплатить новый залог, сообщает RFI со ссылкой на газету Nice-Matin.

В этот раз Керимова обвиняют в «соучастии в уклонении от уплаты налогов». Издание пишет, что Керимов явился по вызову судебных следователей Ниццы, которые и предъявили ему новое обвинение. Сумма залога определена в €20 млн.

Речь опять идет о покупке недвижимости на Лазурном берегу, уже фигурировавшей в предыдущих обвинениях, которые с бизнесмена были сняты в июне 2018 года. «В центре расследования несколько шикарных вилл на мысе Антиб, включая виллу «Hier», которую олигарх, предположительно, купил за €127 млн», — уточняет газета, при этом напоминая, что по документам цена последней виллы составила €35 млн.

Керимов по-прежнему отвергает все обвинения, как и номинальный владелец четырех указанных в деле вилл, швейцарский бизнесмен Александр Штудхальтер.