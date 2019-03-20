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Путин назначил врио главы республики Алтай

20.03.2019

Временно исполняющим обязанности главы республики Алтай назначен Олег Хорохордин. 

Хорохордин — председатель некоммерческого партнерства «ГЛОНАСС» и замруководителя секретариата вице-премьера Максима Акимова, отмечает РБК. Он родился в селе Глушинка Алтайского края. До начала 2000-х работал в коммерческих предприятиях на Алтае. В 2002–2006 годах — в аппарате полпреда в ЦФО Георгия Полтавченко, с 2006 по 2011 год — в управлении по внутренней политике администрации президента. В совете федерального сетевого оператора в сфере навигационной деятельности НП «ГЛОНАСС» он работает с 2012 года. В 2018 году участвовал во втором потоке подготовки президентского кадрового резерва РАНХиГС. 

Ранее сегодня Александр Бердников подал президенту России заявление о добровольной досрочной отставке с поста главы республики. 

19 марта в отставку ушел глава Челябинской области Борис Дубровский, и. о. губернатора президент назначил первого замглавы Минэнерго Алексея Текслера. Также, по данным СМИ, заявление об уходе подала губернатор Мурманской области Марина Ковтун.

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