В Госдуме создают группу для оценки ущерба от «аннексии Крыма Украиной»

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил о создании специальной рабочей группы, которая оценит ущерб от действий Украины экономике Крымского полуострова. Возглавил ее Иван Мельников, первый вице-спикер нижней палаты парламента. В состав группы войдут депутаты от всех политических фракций и профильных комитетов, эксперты, ученые, а также представители Крыма и Севастополя, сообщают в Госдуме.

«Что касается анализа вреда и ущерба, нанесенного Крыму и Севастополю за 23 года аннексии Крыма и Севастополя Украиной, мы этот вопрос обсудим сегодня на совете Государственной Думы, и будем переходить к принятию конкретных решений, в рамках которых мы постараемся с привлечением экономистов, ученых, академии наук, с участием представителей регионов, изучая ситуацию и в Крыму, и в Севастополе, выйти на итоговый документ», — сказал Володин, передает «Интерфакс».