Журналисты нашли 50 тыс. почти дословно совпадающих судебных решений

Дата-отдел и волонтеры «Новой газеты» нашли 50 тыс. судебных решений, совпадающих почти дословно. Как отмечает издание, для описания кражи, побоев или убийства судьи обычно используют стандартные конструкции типа «на основании внезапно возникшей личной неприязни», «в составе организованной группы» или «осознавая противоправность своих умышленных действий», но почти весь текст одного судебного решения не может совпадать с другим, если речь идет о разных людях и обстоятельствах.

«Похожесть судебных актов вовсе не означает их неправосудность. Хочется думать, что судья критически осмыслил аргументы сторон и принял решение по существу, просто заполнив старую «болванку» приговора», — пишет «Новая».

Бывает, что суд рассматривает поток внешне однотипных дел, особенно не вдумываясь в их смысл и убедительность позиции обвинения. Может быть еще хуже — судья копирует приговор, уже отмененный судом высшей инстанции, или вставляет в приговор текст из обвинительного заключения, предполагают авторы исследования, напоминая, что в 2016 году пленум Верховного суда запретил «списывать» приговоры из обвинительных заключений.