Новый президент Казахстана предложил увековечить имя Назарбаева

Новый президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил увековечить имя первого президента страны Нурсултана Назарбаева в названии столицы и улиц крупных городов.

«Считаю необходимым увековечить имя нашего великого современника, первого президента Республики Казахстан Нурсултана Абишевича Назарбаева следующим образом: наша столица должна носить имя нашего президента и называться Нурсултан», — цитирует «Интерфакс» выступление Токаева во время принесения присяги.

Токаев также считает, что центральные улицы в областных центрах Казахстана должны носить имя первого президента страны, а в Астане необходимо воздвигнуть монумент в честь Назарбаева.

Токаев уже присвоил Назарбаеву звание «Халык кахарманы» (Народный герой) «за его исторический вклад в строительство независимого Казахстана, за выдающийся труд в экономическом и социальном развитии».

19 марта Назарбаев подписал указ о сложении полномочий президента республики с 20 марта. Полномочия президента страны возложены на бывшего спикера Сената парламента Касым-Жомарта Токаева. Полномочия президента перешли к нему на оставшийся срок полномочий избранного президента, который истекает в апреле 2020 года.