Россия теряет позиции в рейтинге самых счастливых стран мира

Россия заняла 68-е место в списке самых счастливых стран мира (World Happiness Report), который представляет подразделение ООН по поиску решений для стабильного развития. По сравнению с прошлым годом Россия опустилась на девять позиций, а с позапрошлым — на 19, отмечает «Медуза». В этом году Россия оказалась в рейтинге между Пакистаном и Филиппинами.

Рейтинг второй раз подряд возглавила Финляндия. На втором месте — Дания, на третьем — Норвегия, которая два года назад возглавляла список. Замыкают пятерку лидеров Исландия и Нидерланды. Последнее, 156-е место в рейтинге занимает Южный Судан.

При составлении рейтинга эксперты учитывали такие факторы, как ВВП на душу населения, ожидаемая продолжительность здоровой жизни, а также опросы жителей разных стран об уровне их социальной поддержки, свободе принятия решений, щедрости и восприятии коррупции.