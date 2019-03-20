Минфин предлагает массовое увольнение чиновников

В ближайшие два года в территориальных органах под сокращение попадут 15% госслужащих, в центральном аппарате — 10%, объявила первый замминистра финансов Татьяна Нестеренко. Эксперты сомневаются в действенности этих мер.

Как напоминают «Ведомости», еще в 2010 году Минфин предложил ограничить индексацию зарплат бюджетников размером инфляции и сократить 20% федеральных чиновников. Тогдашний президент Дмитрий Медведев предложение поддержал. В 2014 году он, будучи премьером, поручил Минфину подготовить новые предложения о сокращении госслужащих на 10%, а в конце 2015 года подписал и постановление о сокращении 10% госслужащих с 1 января 2016 года. В 2016 году численность чиновников действительно сократилась, но за счет низового звена. Начальников стало больше: заместителей руководителей федеральных органов — на 18%, директоров департаментов — на 21%, начальников управлений — на 13%. В территориальных органах чиновников в целом стало меньше на 11,9%, а начальников — больше на 8,4%. В 2017 году чиновников снова стало больше — по данным Минфина, в конце года в госсистеме работали 1,2 млн россиян, за год их количество увеличилось на 0,4%.

Сокращение госслужащих — популярное среди населения решение, в действительности оно «демонстрируется», но не реализуется, чиновников перераспределяют, говорит экономист Дмитрий Некрасов. Проректор Академии труда и социальных отношений Александр Сафонов сравнивает сокращение госслужащих с качелями: «Сначала объявляется административная реформа, сокращение чиновников, их пытаются сократить, а потом появляются новые законы и новые функции министерств и ведомств — и под эти функции они всегда просят дополнительных сотрудников. И численность чиновников опять начинает разрастаться».