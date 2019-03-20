Организатора «антимигрантского» митинга в Якутии привлекли к административной ответственности

В Якутске арестовали людей, устроивших «антимигрантские погромы». Их количество не уточняется. Начальник полиции Якутска сообщил об арестах и призвал жителей города не разжигать межнациональную рознь. Оперативная обстановка в столице республики, по его словам, «под контролем». Об этом агентству «Сибирь.Реалии» сообщили в МВД «Якутское». Как сообщила «Интерфаксу» пресс-служба МВД РФ по Якутии, 34-летний мужчина, разместивший в мессенджерах призывы к несанкционированному митингу, привлечен к административной ответственности по ч. 2 ст. 20.2 КоАП РФ (Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования).

Также сообщается о задержании 33-летнего жителя Якутска, который «конвоировал» мигранта на улице под дулом пистолета, нанося ему удары оружием. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.213 УК РФ (Хулиганство).

Стихийные акции протеста в Якутске начались 17 марта после изнасилования местной жительницы, в котором обвинили мигранта из Средней Азии. Полиция задержала троих человек. Подозреваемый в изнасиловании признал свою вину — он находится под арестом. Двое других задержанных обвиняются в незаконном лишении свободы.

18 марта в Якутске несколько человек избили водителя автобуса. 19 марта на маршрут не вышли более 80 водителей. Оказались закрыты овощные киоски.