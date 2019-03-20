Касым-Жомарт Токаев вступил в должность президента Казахстана

19 марта Нурсултан Назарбаев выступил с обращением к народу страны и подписал указ о сложении им полномочий главы государства с 20 марта. Он останется во главе партии «Нур Отан» и возглавит Совет безопасности Казахстана, а также сохраняет титул «елбасы», лидера нации.
«Назарбаев переходит в состояние «верховного рефери», каковым он будет на посту председателя Совета безопасности страны, с конституционными полномочиями, оформленными законодательно и превышающими полномочия президента. Это очень мудрая попытка перевести режим авторитарного правления в переходное состояние электоральной демократии особого восточного типа», — говорит эксперт по странам Центральной Азии Аркадий Дубнов.
Касым-Жомарт Токаев — очень известный, опытный и близкий Назарбаеву политический старожил. Он был премьер-министром Казахстана, министром иностранных дел, председателем Сената. В свое время он был заместителем Генерального секретаря ООН в Женеве. Оттуда Назарбаев и вернул его в страну несколько лет назад и представил в Сенате, отвечая на призывы показать, каким может быть переходный облик власти. И Назарбаев давал понять, что вот второе лицо в государстве — это преемник. Так что все получается очень грамотно, отмечает Дубнов.