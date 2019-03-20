Американка стала первой женщиной – лауреатом главной математической премии

Профессор Карен Кескулла Уленбек (Karen Keskulla Uhlenbeck) стала первой женщиной, получившей премию Абеля, одну из самых престижных международных математических наград, которую многие считают Нобелевской премией по математике. Норвежская академия наук и литературы объявила в Осло, что Карен Кескулла Уленбек из Техасского университета в Остине стала лауреатом премии этого года. Она получила 6 млн норвежских крон ($704 тыс.), сообщает HuffPost.

Жюри поощрило ее «фундаментальную работу по геометрическому анализу и теории калибров, которая резко изменила математический ландшафт». Эксперты также высоко оценили ее как «решительного сторонника гендерного равенства в науке и математике».

Премия Абеля впервые была присуждена в 2003 году и названа в честь норвежского математика XIX века Нильса Хенрика Абеля.