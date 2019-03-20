Тереза Мэй официально попросит об отсрочке Brexit

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй обратится с официальной просьбой в ЕС, чтобы отложить Brexit. Источник в правительстве сообщил BBC, что выход из ЕС могут отложить на срок до двух лет.

Переговорщик ЕС по вопросам Brexit, французский политик Мишель Барнье заявил, что Европа не предоставит отсрочку без «конкретного плана» от Великобритании. По действующему законодательству Великобритания покинет ЕС со сделкой или без через девять дней.

Источник в кабинете министров сказал BBC, что Тереза Мэй планирует попросить ЕС согласиться отложить выход Великобритании из Европейского союза до 30 июня с возможностью более длительной задержки.

14 марта Палата общин британского парламента одобрила перенос выхода страны из Евросоюза с 29 марта на более поздний срок. Любая задержка Brexit должна быть согласована всеми 27 государствами-членами ЕС. Мэй отправится в Брюссель 21 марта, чтобы обсудить варианты с лидерами других стран.