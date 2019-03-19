В Якутии водители автобусов не вышли на работу после антимигрантских акций

19 марта в Якутске не вышли на маршрут больше 80 водителей автобусов. Это случилось после публикации в социальных сетях видео с «антимигрантских» акций, которые начались после изнасилования местной жительницы, передает «Сибирь. Реалии». Как сообщает издание Sakhaday, 18 марта несколько человек избили водителя автобуса.

«По нашим данным, не вышло 80-90 машин на маршруты. При общей численности в 420-430 автобусов это довольно много. Сейчас мы разбираемся в причинах. Водители сообщают о технических неполадках, некоторые беспокоятся за безопасность. Но тем не менее, город мы не бросили. На 50% маршрутов интервал соблюдается», — заявил директор «Единой диспетчерской службы» Якутска Андрей Шарыгин.

Кроме того, в городе закрытые многие овощные киоски.

17 марта в Якутске прошла стихийная акция протеста. Поводом стало изнасилование местной жительницы, в котором заподозрили мигранта из Средней Азии. После митинга правоохранительные органы взяли под охрану мечеть в Якутске. Приезжим начали поступать угрозы. 18 марта в городе прошло собрание жителей республики. Глава Якутии Айсен Николаев и мэр Якутска Сардана Авксентьева обещали решить проблему нелегальных мигрантов.