Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев ушел в отставку

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев объявил об уходе с поста главы государства.«Я принял решение прекратить свои полномочия в качестве президента», — сказал он в обращении к народу Казахстана в эфире республиканских телеканалов.
Полномочия президента республики переходят к спикеру сената парламента Казахстана Касым-Жомарту Токаеву, сообщает «Интерфакс».
Назарбаев возглавлял Казахстан с 1990 года. «КоммерсантЪ» отмечает, что он останется во главе партии «Нур Отан» и возглавит Совет безопасности Казахстана.
21 февраля Назарбаев подписал указ об отставке правительства республики. В своем заявлении он сказал, что программы «Третья модернизация» и «План нации — 100 конкретных шагов», которые были направлены на ускоренное проведение структурных реформ, реализованы не в полной мере, «положительные изменения так и не достигнуты». Он отмечал, что новое руководство правительства должно выработать действенные шаги по повышению уровня жизни, стимулированию экономики, реализации стратегических задач.