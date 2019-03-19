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Чайка обещал представить правительству предложения по снижению давления на бизнес

19.03.2019

Генеральная прокуратура России представит правительству свои предложения по снижению нагрузки на бизнес, заявил глава ведомства Юрий Чайка на расширенной коллегии надзорного ведомства.

В ближайшее время предстоят масштабные мероприятия по пересмотру всей нормативной базы, устанавливающей обязательные для бизнеса требования, и ее глобальному сокращению. «Полагаю, что этот наш многолетний опыт будет востребован. Мы представим в правительство свои предложения по совершенствованию законодательства», - сказал Чайка, передает ТАСС.

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