Чайка обещал представить правительству предложения по снижению давления на бизнес

Генеральная прокуратура России представит правительству свои предложения по снижению нагрузки на бизнес, заявил глава ведомства Юрий Чайка на расширенной коллегии надзорного ведомства.В ближайшее время предстоят масштабные мероприятия по пересмотру всей нормативной базы, устанавливающей обязательные для бизнеса требования, и ее глобальному сокращению. «Полагаю, что этот наш многолетний опыт будет востребован. Мы представим в правительство свои предложения по совершенствованию законодательства», - сказал Чайка, передает ТАСС.