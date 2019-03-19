На Danske Bank подали в суд из-за подозрений в отмывании российских денег

Две американские юридические фирмы обратились в суд в Копенгагене с иском к Danske Bank от имени инвесторов из 19 стран. Поводом для иска стали выдвинутые в адрес банка «подозрения в причастности к масштабной схеме отмывания денег из России, которую в течение многих лет покрывало его руководство», передает «Медуза» со ссылкой на Reuters.

Причиненный инвесторам ущерб истцы оценивают в $475 млн.

Danske Bank — крупнейший коммерческий банк Дании. В сентябре 2018 года он признал, что через его эстонское отделение проводились сомнительные операции, в том числе по отмыванию денег нерезидентов-россиян. Расследования деятельности банка проводят в Европе и в США.