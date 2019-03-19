Роман Абрамович и Александр Абрамов снизили доли в Evraz для снижения риска санкций

Решение Романа Абрамовича, Александра Абрамова и партнеров продать 1,8% в Evraz снижает риски введения санкций против компании, заявил финдиректор Evraz Николай Иванов. Он пояснил, что по итогам сделки совокупная доля Абрамовича и Абрамова в компании упала ниже 50%, что снижает вероятность введения санкций против Evraz в том случае, если под санкции подпадет кто-то из крупнейших акционеров, пишет «КоммерсантЪ».

19 марта Роман Абрамович, Александр Абрамов, Александр Фролов и Евгений Швидлер продали совокупно 1,8% акций компании широкому кругу инвесторов в ходе процедуры ускоренного сбора заявок, выручив около $200 млн. Дисконт к рынку составил около 5%. Финансовый директор Evraz Николай Иванов сообщил, что в результате сделки совокупная доля Романа Абрамовича и Александра Абрамова в компании упала до 49,82%.

Хотя подобное объяснение сделки акционеров Evraz в контексте этой компании выглядит логичным, оно не подходит для другой сделки тех же бизнесменов на прошлой неделе по сокращению их пакета в «Норникеле», отмечает «Ъ». Там Crispian Романа Абрамовича, Александра Абрамова и партнеров является миноритарным акционером. В то же время нельзя исключать, что бизнесмены просто выходят в деньги либо для того, чтобы вложить их в иные проекты, либо «на всякий случай», говорят собеседники издания.