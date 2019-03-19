Генпрокурор обвинил следователей в давлении на бизнес

Генпрокурор России Юрий Чайка на расширенном заседании коллегии ведомства пообещал разобраться со всеми случаями длительного содержания под стражей бизнесменов, арестованных по статьям об экономических преступлениях.

«К сожалению, бизнес так и не вышел из-под давления правоохранительных органов. О чем в очередной раз вынужден говорить глава государства. За год прокурорами отменено почти 200 незаконных постановлений о возбуждении уголовного дела и предъявлении бизнесменам обвинения. Любое из этих дел могло повлечь за собой длительные аресты, как следствие, сломанные судьбы, разрушенный бизнес, потерянные рабочие места», — цитирует Чайку «Интерфакс».

Генпрокурор обещал вместе с Верховным судом разобраться со всеми случаями длительного содержания под стражей бизнесменов, обоснованностью их привлечения к уголовной ответственности по прекращенным делам экономической направленности.

По словам Чайки, оценка материалов по экономическим преступлениям, особенно на первоначальном этапе, «зависит от добросовестности следователя и наличия механизмов, сдерживающих его от нарушений закона».

Генпрокурор напомнил, что в Уголовном кодексе существует норма о незаконном возбуждении уголовного дела в целях воспрепятствования предпринимательской деятельности (ч. 3 ст. 299 УК РФ), но «за два года ни одно такое преступление на учет не поставлено». «Две другие части ст. 299 УК РФ уже более 20 лет предусматривают ответственность за привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности. Они касаются не только предпринимателей, но тоже не работают», — подчеркнул Чайка.

«Вывод очевиден — следователи и руководители следственных органов вовсе не заинтересованы в формировании практики применения данной нормы. Мы всегда говорили и продолжаем настаивать: чтобы уголовно-правовые запреты выступали для правонарушителей сдерживающим фактором, необходимо не ужесточение наказания, а его неотвратимость», — заявил Генпрокурор.

Президент России Владимир Путин, принявший участие в работе коллегии, среди важнейших задач назвал «более эффективную защиту прав предпринимателей, содействие улучшению делового климата», передает ТАСС.

«Для нас это крайне необходимо, потому что те ограничения, с которыми мы сталкиваемся вовне, мы должны компенсировать улучшением качества нашей работы внутри», — пояснил Путин.

По словам президента, помещение обвиняемых под стражу должно применяться не для облегчения работы следственных органов, а лишь в случае, если выбор этой меры пресечения обусловлен тяжестью преступления.