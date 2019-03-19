Разведка США увеличивает расходы из-за России и Китая

Расходы американской разведки могут вырасти почти до $86 млрд, шестипроцентный рост отражает предлагаемое администрацией Дональда Трампа увеличение расходов на оборону и национальную безопасность, а также заострение внимания на угрозы со стороны России и Китая.

Как сообщает «Голос Америки», директор национальной разведки Дэн Коутс обнародовал проект общего бюджета американских разведывательных ведомств, а Пентагон опубликовал свои предполагаемые расходы на разведку на следующий финансовый год, который начинается в октябре. Бюджет охватывает самые разные направления расходов, включая спутники-шпионы, кибероружие и сеть зарубежных шпионов и информаторов ЦРУ. При этом ни администрация, ни Конгресс не публикуют детали так называемого «черного» бюджета, который засекречен.

Бюджет предусматривает выделение $62,8 млрд на национальную разведывательную программу, которую курирует директор национальной разведки, и $22,95млрд на программу военной разведки Пентагона.

Хотя детали бюджета являются секретными, в целом изменения в расходах объясняются увеличением затрат из-за смещения фокуса с борьбы с терроризмом на шпионаж и борьбу с киберугрозами со стороны других стран, в частности России и Китая.

Противодействие потенциалу, которым располагают Китай и Россия, — более сложное и затратное дело, чем борьба с терроризмом. Поэтому смещение фокуса разведведомств на так называемую конкуренцию великих держав с Москвой и Пекином требует больше ресурсов, говорят собеседники агентства.

Как и все бюджетные предложения администрации, финансирование разведслужб должно быть одобрено Конгрессом.