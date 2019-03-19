Калви жалуется на отсутствие связи с родственниками, но просит не политизировать его дело

Основатель фонда Baring Vostok Майкл Калви попросил консульство США не предпринимать активных действий по его делу, так как не считает его политическим. Инвестор вместе с тем жалуется на отсутствие связи с родственниками. Об этом сообщил «Интерфаксу» ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Иван Мельников, посетивший инвестора в СИЗО.

«Он сказал, что к нему приходят представители консульства, но он их просил ничего не предпринимать, потому что не хочет политизировать свое дело», — сказал Мельников.

По этой же причине Калви попросил американских дипломатов не навещать его часто в следственном изоляторе.

Мельников отметил, что следователь на протяжении месяца так и не дал Калви и его партнеру Baring Vostok французу Филиппу Дельпалю разрешения на звонки родственникам. Калви и Дельпаль также пожаловались, что к ним не приходят письма от родственников, которые, как утверждают их адвокаты, пишут им почти каждый день.

«Руководство СИЗО говорит, что никаких писем к ним не приходило. Но кроме этого, по словам заключенных, более полутора месяцев им также была недоступна и электронная переписка, так как цензор был в отпуске. Сейчас, по словам администрации, он уже вышел на работу, но, конечно, это не дело, когда целый следственный изолятор остается без связи из-за отпуска одного человека. В этой связи мы надеемся, что ФСИН РФ примет соответствующие меры», — сказал Мельников.

Калви, партнеру Baring Vostok Вагану Абгаряну, партнеру фонда по индустрии финансового сектора Филиппу Дельпалю, директору по инвестициям Ивану Зюзину, бывшему председателю правления банка «Восточный» Алексею Кордичеву, а также генеральному директору НАО «Первое коллекторское бюро» Максиму Владимирову вменяется особо крупное мошенничество. По версии следствия, они причастны к хищению более 2,5 млрд руб. у банка «Восточный».