«Аэрофлот» вводит безбагажные тарифы

«Аэрофлот» и его дочерняя компания «Россия» со 2 апреля вводят безбагажные тарифы на ряде маршрутов. Это позволит снизить цены на билеты экономкласса до 30%, отмечают в компании. На рейсах «России» безбагажные тарифы вводятся на среднемагистральных направлениях, а на собственных рейсах «Аэрофлота» — в города Германии и Италии.

Безбагажные тарифы в России появились в конце 2015 года: первой их ввела S7 Airlines, сразу вслед за ней — «Уральские авиалинии» и Utair, чуть позже — Nordwind, напоминают «Ведомости». Пассажиры, купившие безбагажный билет, могут перевозить только ручную кладь в салоне.

«Многие крупнейшие перевозчики уже ввели безбагажные тарифы, в том числе такие премиальные авиакомпании, как Lufthansa, British Airways, Finnair, Etihad, — говорит эксперт авиационной практики компании Bain Сергей Зайцев. — Это реакция на действия конкурентов, компания, которая не имеет безбагажных тарифов, будет выглядеть дороже остальных». Такие тарифы позволяют снизить минимальную стоимость билета и быть в первых строках выдачи на авиапоисковиках, таких как Skyscanner, Momondo, Onetwotrip. Разница всего в несколько сотен рублей может отбросить тарифы с багажом на пятую страницу поиска и далее, отмечает Зайцев.