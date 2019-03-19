Global Witness оценила британский рынок теневой недвижимости

Зарегистрированным в офшорах анонимным компаниям принадлежит более 87 тыс. объектов недвижимости в Англии и Уэльсе. Об этом говорится в исследовании антикоррупционной неправительственной организации Global Witness.

Кадастровая стоимость объектов недвижимости, о которых идет речь, по данным Земельной книги на 1 января 2019 года, составляет не менее £56 млрд ($74,3 млрд) и скорее всего превысит £100 млрд ($132млрд). «Становится все более очевидным, что британская собственность является одним из любимых инструментов преступников и коррупционеров, участвующих в краже и отмывании украденных денег», — говорится в отчете организации.

Примерно 40% владельцев недвижимости связаны с Лондоном, причем 10 тыс. объектов — в Вестминстере, «прямо у порога правительства», отмечают общественники. Также популярны у владельцев теневой недвижимости районы Кенсингтон, Челси, Кэмден и Тауэр-Хамлетс.

С 29 марта грядет ужесточение условий выдачи инвестиционных виз. Желающие получить «золотую визу» по-прежнему должны будут вложить в экономику Великобритании минимум £2 млн ($2,6 млн), но теперь должны будут доказать, что владеют этими средствами минимум два года, а не 90 дней, как ранее, в противном случае они должны будут раскрыть источник этих средств.