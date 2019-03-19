Александр Морозов: Каждый месяц — шпионский скандал

Братский чешский народ неоднократно приватно просил Москву сократить вопиющее по масштабу и непрерывно разрастающееся присутствие под дипломатическим прикрытием. Сократить хотя бы символически, сделать дружеский жест. Но Москва в последние годы, как известно, ведет себя с бессмысленной наглостью. Из-за чего все это перетекло в публичную сферу.
Вокруг российского посольства стоит городок из 17 зданий, принадлежащих либо посольству, либо в бессрочной аренде, либо выстроенных на купленной земле российскими крупными компаниями, более 100 автомашин, зарегистрированы под дипномерами, 45 дипломатических работников, а общая численность персонала — 120 человек! То есть всякие «садовники», «дворники», «водители» и прочие лица, занимающиеся неизвестно чем. На просьбу сократить этих радиоразведчиков-садовников хотя бы на 10 человек Москва не отвечает. Чешская позиция сводится примерно к следующему: дорогие славянские братья, у нас тут нечего изучать таким контингентом, мы — маленький народ. А если вы так внимательно с нашей территории изучаете Германию, то нельзя ли весь этот «исследовательский институт» садовников и турагентов перенести туда, на территорию Германии.