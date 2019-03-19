Александр Морозов: Каждый месяц — шпионский скандал

Братский чешский народ неоднократно приватно просил Москву сократить вопиющее по масштабу и непрерывно разрастающееся присутствие под дипломатическим прикрытием. Сократить хотя бы символически, сделать дружеский жест. Но Москва в последние годы, как известно, ведет себя с бессмысленной наглостью. Из-за чего все это перетекло в публичную сферу.

Вокруг российского посольства стоит городок из 17 зданий, принадлежащих либо посольству, либо в бессрочной аренде, либо выстроенных на купленной земле российскими крупными компаниями, более 100 автомашин, зарегистрированы под дипномерами, 45 дипломатических работников, а общая численность персонала — 120 человек! То есть всякие «садовники», «дворники», «водители» и прочие лица, занимающиеся неизвестно чем. На просьбу сократить этих радиоразведчиков-садовников хотя бы на 10 человек Москва не отвечает. Чешская позиция сводится примерно к следующему: дорогие славянские братья, у нас тут нечего изучать таким контингентом, мы — маленький народ. А если вы так внимательно с нашей территории изучаете Германию, то нельзя ли весь этот «исследовательский институт» садовников и турагентов перенести туда, на территорию Германии.

Но — нет! Русские хотят дойти до высокого градуса конфликта. Поэтому теперь каждый месяц — шпионский скандал. В конце недели журнал «Респект» опубликовал материалы со ссылкой на чешскую разведку о том, что накрыли компьютерную фирму, в которой работали русские, а прошитые компьютеры поставлялись прямо из ФСБ для дальнейшего распространения. Теперь чехи будут проверять все остальные подобные «бизнесы», пишут, что будет специальное заседание по новым мерам контроля за выдачей видов на жительство для этих «садовников» и «компьютерщиков».

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