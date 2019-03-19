Павел Чиков: Титиев может подать на УДО через 10 дней после апелляции

Оюбу Титиеву суд изменил категорию преступления с тяжкого на среднюю тяжесть (применил статью 15 УК РФ) и назначил 4 года колонии-поселения.

Поскольку квалификация осталась ч. 2 ст. 228 УК РФ, срок, проведенный в СИЗО, будет засчитываться 1 к 1. Сокращения срока в связи с этим не будет.

Однако поскольку снижена категория преступления с тяжкой на средней тяжести, к Титиеву применяются более льготные правила условно-досрочного освобождения. Право на УДО возникает по отбытии 1/3 срока. Таким образом, ходатайство об УДО Оюб Титиев сможет подать сразу после апелляции, если приговор останется в силе.

Возможно, сделано это в том числе для того, чтобы отговорить Титиева от обжалования приговора. Полагаю, вряд ли он на это пойдет. Но если приговор обжаловаться не будет, то УДО он сможет просить после истечения 10 дней.