Павел Чиков: Титиев может подать на УДО через 10 дней после апелляции

Оюбу Титиеву суд изменил категорию преступления с тяжкого на среднюю тяжесть (применил статью 15 УК РФ) и назначил 4 года колонии-поселения.
Поскольку квалификация осталась ч. 2 ст. 228 УК РФ, срок, проведенный в СИЗО, будет засчитываться 1 к 1. Сокращения срока в связи с этим не будет.
Возможно, сделано это в том числе для того, чтобы отговорить Титиева от обжалования приговора. Полагаю, вряд ли он на это пойдет. Но если приговор обжаловаться не будет, то УДО он сможет просить после истечения 10 дней.Источник