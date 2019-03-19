Евросоюз требует немедленного освобождения Оюба Титиева

Евросоюз потребовал освободить главу чеченского «Мемориала» Оюба Титиева, которого накануне приговорили к четырем годам колонии-поселения по делу о хранении наркотиков.

«Приговор Оюбу Титиеву напрямую связан с его правозащитной работой в «Мемориале», организации, которая постоянно подвергается запугиванию и преследованиям на Северном Кавказе и за его пределами. Мы также считаем, что г-н Титиев не получил справедливого судебного разбирательства. Его приговор продолжает тенденцию арестов, нападений и дискредитации правозащитников и журналистов, работающих в этом регионе Российской Федерации. Предшественник г-на Титиева на посту главы «Мемориала» в Чечне г-жа Наталья Эстемирова была убита в 2009 году, и почти десять лет спустя ни одно лицо еще не было привлечено к ответственности за это преступление», — говорится в заявлении ЕС.