Порошенко отказался «варить кашу» с Путиным

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что не намерен «варить кашу» с властями России и выступил за усиление давления на Москву посредством санкций. Об этом он рассказал в эфире телеканала ICTV, сообщает РБК.

«Относительно того, что кто-то с кем-то там каши не сварит, я не собираюсь ни кашу варить и есть, ни на рыбалку бегать, как некоторые наши кандидаты», — сказал Порошенко. Он подчеркнул, что его администрация «мобилизовала мировую поддержку Украины относительно незаконной аннексии Крыма, относительно применения санкций против России для мотивации политико-дипломатическим путем».

18 марта президент России Владимир Путин на встрече с общественниками Крыма заявил о непонимании руководства Украины, с которым «вряд ли можно сварить кашу и добиться какого-то позитивного результата наших отношений».