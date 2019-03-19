В Минпросвещения разработали рекомендации по «крымским» урокам

В Министерстве просвещения сообщили, что теперь в календарь образовательных событий, приуроченных к государственным и национальным праздникам, включено вхождение Крыма в состав России. Ведомство разработало рекомендации для проведения «тематических уроков, круглых столов, классных часов, концертов, акций и конкурсов», приуроченных к «дню воссоединения Крыма с Россией» 18 марта, пишет «КоммерсантЪ».

В министерстве отмечают, что методические разработки «носят рекомендательный характер» и их главная задача — «помочь учителю в отборе необходимой информации и проведении тематических уроков, специальных акций, встреч и других мероприятий».

Для просвещения школьников в вопросах «воссоединения Крыма с Россией» министерство рекомендует проводить различные мероприятия в зависимости от возраста детей: рассказывать про Крым предлагают в виде игры или соревнования, конкурса рисунка, конференций, семинаров или дебатов. Кроме того, в министерстве рекомендуют привлекать к участию в мероприятиях родителей и институты гражданского общества.

Оргсекретарь профсоюза «Учитель» Ольга Мирясова обратила внимание на рекомендации проводить «дебаты для старшеклассников»: «Не стоило бы рисковать дебатами на такую тему. Старшеклассники интернет читают, говорить умеют, и как бы некоторые из них не озвучили случайно «не ту» точку зрения. А разбираться классному руководителю. Либо мероприятие, соответствующее предложенным рекомендациям, будет провалено, либо придется доказывать правомочность «воссоединения» — и не факт, что получится. И опять некоторым детям будут угрожать отчислением или плохими оценками — вот и все дебаты».