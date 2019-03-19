В МИД России призвали ЕС и НАТО прислушаться к голосу крымчан

В МИД России отреагировали на заявления высокого представителя ЕС по внешней политике Федерики Могерини и Совета НАТО, которые отказываются признавать Крым российским.

В МИД отмечают, что «пять лет назад жители Крыма и Севастополя по итогам демократического волеизъявления приняли судьбоносное решение — восстановить историческую справедливость и вернуться в свой родной дом». А ЕС и НАТО пытаются «набрать политические очки на спровоцированном украинской стороной в ноябре 2018 года инциденте в районе Керченского пролива». Внесение ЕС в санкционные списки россиян, в том числе пограничников, участвовавших в задержании украинских судов, «лишь подогревает милитаристские настроения в Киеве и поддерживает тех, кто нацелен на продолжение конфронтации», говорится в заявлении МИД России.

«Хотелось бы, чтобы в ЕС и НАТО перестали заниматься политиканством и прислушались, наконец, к голосу крымчан. Пора признать сделанный населением Крыма и Севастополя демократический выбор и обратить внимание на позитивные изменения в его жизни в составе Российской Федерации», — заключают в российском внешнеполитическом ведомстве.