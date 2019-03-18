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Полиция задержала подозреваемого в убийстве трех человек в голландском Утрехте

18.03.2019

Голландская полиция задержала выходца из Турции, устроившего стрельбу в трамвае в голландском городе Утрехт 18 марта. В результате три человека погибло, пять ранено. Полиция сообщила, что подозреваемый, 37-летний Гокмен Танис, взят под стражу, сообщает агентство Reuters.

До сих пор мотив стрелка остается неясным. Прокурор сказал, что может быть он действовал «по семейным обстоятельствам». По данным государственного информационного агентства Турции «Анадолу», сначала он выстрелил в свою родственницу, а затем открыл огонь по другим людям, которые пытались ей помочь.

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте провел кризисное совещание сразу после инцидента, который произошел через три дня после расстрела 50 человек в двух мечетях в новозеландском городе Крайстчерч. «Сегодня наша страна была шокирована нападением в Утрехте. Нельзя исключать террористический мотив», — сказал Рютте.

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