Австралия ужесточила санкции против России из-за Украины

Глава МИД Австралии Мэрис Пэйн заявила, что ее страна вслед за ЕС, Канадой и США расширила санкции в ответ на украинский кризис. Она отметила, что еще 16 марта Австралия включила в санкционный список десять человек. Среди них есть и те, против которых США, Европа и Канада также ввели ограничительные меры финансового характера в конце прошлой недели, сообщает «Интерфакс».

В списке значатся: начальник Пограничного управления ФСБ Крыма и Севастополя Сергей Станкевич, начальник отдела береговой охраны пограничного управления ФСБ РФ по Крыму Андрей Шеин, Андрей Шипицын (командир корабля «Изумруд»), начальник службы пункта управления ФСБ РФ по Республике Крым и Севастополю Руслан Ромашкин, а также лидер самопровозглашенной ЛНР Леонид Пасечник, председатель парламента самопровозглашенной ДНР Владимир Бидевка, спикер парламента ЛНР Денис Мирошниченко, Алексей Саляев (командир корабля «Дон» Госпогранслужбы ФСБ РФ), Алексей Шатохин (начальник службы в городе Керчи пункта управления ФСБ по Республике Крым, Сергей Щербаков (командир малого противолодочного корабля ВМС России «Суздалец»).



В документе подчеркивается, что против этих людей вводятся ограничительные меры финансового характера, им также запрещено посещать Австралию. «Австралия едина со своими партнерами в противодействии продолжающейся российской агрессии против Украины, спустя пять лет после незаконной аннексии Крыма со стороны России», — говорится в заявлении главы австралийского внешнеполитического ведомства.

«Австралия осуждает агрессию и призывает Россию немедленно освободить задержанных украинских моряков и корабли. Мы также призываем Россию обеспечить свободный проход украинских и международных судов через Керченский пролив и Азовское море», — отмечается в заявлении. Также Пэйн особо подчеркнула, что Австралия считает незаконным присоединение Крыма к России.