Структуры семьи Ковальчуков получили 1700 га леса в Карелии для «сбора грибов и ягод»

Компании друга президента России, основного акционера банка «Россия» Юрия Ковальчука и его сына Бориса получили в собственность или многолетнюю аренду около 1700 гектаров карельских лесов. «Открытые медиа» в своем расследовании сообщают, что некоторые земельные участки находятся в месте, где располагается закрытая резиденция, известная как «дача Владимира Путина».

По информации «Открытых медиа», компания «Прайм», связанная с Ковальчуками, а также ее дочерние структуры получили земли в Лахденпохском и Сортавальском районах Карелии, заключив с министерством природных ресурсов и экологии Карелии договоры на сбор грибов и ягод. За аренду всех лесных владений они ежегодно платят около 20 млн руб.

В Сортавальском районе леса арендуют две структуры «Прайма» — компании «Норд парк» и «Борея». Всего, по оценке «Открытых медиа», они арендуют 1276,8 гектара земли, из них 1136,9 гектара — под сбор грибов. По спутниковым снимкам видно, что на арендуемых участках находятся две вертолетные площадки, рыбная ферма и несколько больших домов.

Также компания «Норд парк» с 2017 года строит в этом районе на участке площадью почти 23 гектара горнолыжный курорт стоимостью 1 млрд руб. Согласно документам, пока на этих землях стоят только три деревянных мотеля.

В Лахденпохском районе «Прайм» арендует участок площадью 296 гектаров, утверждают «Открытые медиа», ссылаясь на данные Росреестра. Кроме того, за последние восемь лет в этом же районе компания получила в собственность 128,4 гектара земли. Здесь же дочерняя компания «Прайма» ООО «Мастер» арендует до 2021 года 6,1 гектара земли для разведения форели.

По словам местных лесников, попасть на земли Ковальчуков нельзя: всюду стоят шлагбаумы и встречаются патрули. Владельцы угодий объясняют это тем, что, по правилам Рослесхоза, они обязаны защищать лесные ресурсы, полученные в аренду для заготовки разной продукции, например, грибов. В большинстве случаев этим пользуются, чтобы ограничить доступ посторонних к землям, считает карельский экоактивист Александр Талья. Он уверен, что правилами Рослесхоза пользуются, чтобы оформлять лесной фонд под частные владения.

По документам, на землях, арендуемых структурами Ковальчуков, ежегодно собирают 7,3 тонны грибов и 6,9 тонны ягод, а также выращивают до 350 тонн радужной форели. Сколько грибов и ягод собирают на самом деле, неизвестно. В 2018 году компания «Прайм» через суд пыталась добиться, чтобы министерство природных ресурсов Карелии снизило норму по сбору грибов и ягод, но иск отклонили.