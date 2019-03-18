Двое петербуржцев требуют почти 1,3 млн рублей за задержания на митингах

Жители Санкт-Петербурга Алексей Белозеров и Евгений Прокопенко чрез суд требуют от МВД компенсации за задержания на акция протеста.

Алексея Белозерова задержали на митинге 12 июня 2017 года и привлекли к ответственности сразу по двум статьям КоАП: 20.2 (нарушение законодательства о митингах) и 19.3 (невыполнение требования полиции прекратить участие в митинге) КоАП РФ, по которой его арестовали на 7 суток. В июне 2018 года Верховный суд России признал двойное привлечение (по статьям 20.2 и 19.3) нарушающим законодательство, сообщает специализирующийся на помощи участникам массовых акций проект «Апология протеста». После обжалования решения об аресте по статье 19.3 Санкт-Петербургский городской суд отменил решение судов 2017 года и прекратил дело в связи с отсутствием состава административного правонарушения. Но за 7 суток ареста Алексей Белозеров требует 555 тыс. руб. с МВД России в качестве компенсации морального вреда за нарушение статей 5 и 11 Конвенции о правах человека.

Евгения Прокопенко задержали 28 октября 2018 года. Полиция настаивала, что он нарушил статью 20.2.2 КоАП (массовое пребывание граждан, создающее помехи движению). Почти двое суток он провел в полицейском участке. Изначально его привлекли к штрафу в 20 тыс. руб., а затем решение отменили и дело прекратили. Сейчас Евгений требует 740 тыс. руб. в качестве компенсации морального вреда за нарушение Конвенции о правах человека.

Как объясняют юристы «Апологии протеста», эти суммы взяты не «с потолка». ЕСПЧ уже установил стандарты в области компенсаций по делам о нарушении права на свободу собраний в деле «Лашманкин и другие против России». Размер компенсации тогда составлял от € 5 тыс. до € 10 тыс. Верховный суд России указывал, что при рассмотрении дел в вопросе компенсации морального вреда необходимо ориентироваться на прецедентную практику ЕСПЧ по схожим делам.