ФСБ проводит обыски в сети магазинов «Красная икра»

Управление «К» ФСБ с привлечением ФНС проводит обыски и выемку документов в сети магазинов «Красная икра». Сотрудники силовых структур пришли в московские офисы и склады компании, а также в некоторые организации в Приморском крае и на Сахалине, связанные с «Красной икрой». Об этом «Интерфаксу» стало известно от источника, знакомого с ситуацией.

По его словам, у правоохранительных органов и ФНС есть вопросы как по уплате налогов, так и по возможному участию в сомнительных финансовых операциях. «Красная икра» — чуть ли не единственная крупная сеть на московском рынке, не принимающая пластиковые карты. Сеть раздроблена на несколько юрлиц, применяющих патентную систему налогообложения, добавил собеседник агентства, напомнив, что сейчас государство повышает прозрачность оборота продукции, подпадающей под льготный режим налогообложения — единый сельхозналог.

«Красная икра» учреждена компанией из Хабаровска «Сахалинрыба». В системе СПАРК есть только одна действующая компания с таким названием. Ее владельцем, гендиректором и, судя по среднесписочной численности персонала, единственным сотрудником является Сергей Белоусов. Основной вид деятельности ООО — оптовая торговля пищевыми продуктами, при этом «дочек» у «Сахалинрыбы» нет.