Россельхознадзор подал иск к поставщику продуктов для Росгвардии

Россельхознадзор подал иск в Арбитражный суд республики Коми к мясокомбинату «Дружба народов» из-за нарушений порядка реализации продукции, подлежащей обязательному подтверждению соответствия при поставке продуктов для Росгвардии. Какие именно нарушения имели место, в иске не говорится, сообщает «МБХ медиа».

К началу слушаний по этому иску 9 апреля «Дружба народов» должен подготовить письменные пояснения, доказывающие отсутствие вины, а также «представить суду доказательства принятия ответчиком всех зависящих от него мер по недопущению вменяемого правонарушения или сведения об иных обстоятельствах, исключающих ответственность, либо доказательства устранения выявленных правонарушений»