Россельхознадзор подал иск к поставщику продуктов для Росгвардии

Россельхознадзор подал иск в Арбитражный суд республики Коми к мясокомбинату «Дружба народов» из-за нарушений порядка реализации продукции, подлежащей обязательному подтверждению соответствия при поставке продуктов для Росгвардии. Какие именно нарушения имели место, в иске не говорится, сообщает «МБХ медиа».
К началу слушаний по этому иску 9 апреля «Дружба народов» должен подготовить письменные пояснения, доказывающие отсутствие вины, а также «представить суду доказательства принятия ответчиком всех зависящих от него мер по недопущению вменяемого правонарушения или сведения об иных обстоятельствах, исключающих ответственность, либо доказательства устранения выявленных правонарушений»
Мясокомбинат «Дружба народов» — единственный поставщик
продуктов питания для Росгвардии. В расследовании Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального, опубликованном в августе 2018 года, говорилось, что комбинат закупает продукты по завышенным ценам, а владеет им бывший подчиненный главы Росгвардии Виктора Золотова по внутренним войскам МВД. После расследования ФБК Золотов вызвал Навального
на дуэль. В это время он находился в спецприемнике, где отбывал административный арест за нарушения при организации массовой акции. После освобождения политик ответил генералу
и принял вызов, пригласив его на дебаты в эфире федерального телеканала. Но Золотов отказался
. 5 февраля Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск
мясокомбината «Дружба народов» к Навальному и обязал политика удалить и опровергнуть информацию, которую он опубликовал в своем расследовании.