Счетная палата раскритиковала реализацию системы «112»

Для создания системы вызова экстренных служб по единому номеру 112 было потрачено на 4 млрд рублей больше, чем запланировано. Всего сумма составила около 14,6 млрд руб., следует из отчета Счетной палаты, на который обратил внимание «КоммерсантЪ».

Аудиторы выяснили, что к 10 ноября 2018 года система работала только в 17 из 85 субъектов России, и ей могут воспользоваться только 28% россиян. При этом 27 регионов на создание системы получили из федерального бюджета субсидию в размере более 500 млн руб., но так и не реализовали проект. В 50 регионах были все условия для создания системы, но в 38 она была на стадии опытной эксплуатации из-за большого количества претензий.

В отчете сказано, что реализацию программы замедлили сокращение финансирования (с 65 млрд до 11 млрд руб.) и недостаточная координация органов исполнительной власти на федеральном, региональном и местном уровнях.

Ранее в поисково-спасательном отряде «Лиза Алерт» говорили, что система геолокации службы «112» не работает так, как необходимо, из-за чего оператор не может с достаточной точностью определить местоположение звонящего.