В Белоруссии частные СМИ бойкотировали пресс-конференцию российского посла

Пять негосударственных СМИ Белоруссии отказались принять участие в пресс-конференции российского посла Михаила Бабича, которая была посвящена пятилетию вхождения Крыма в состав РФ.

«Это решение ни в коем случае не означает игнорирование посла России или отсутствие интереса к его позиции. Мы готовы встретиться с господином послом в формате пресс-конференции или отдельных интервью по теме белорусско-российских отношений, задать все интересующие нас вопросы и донести до наших читателей его ответы. Однако, учитывая заявленную тему пресс-конференции, мы не хотим, чтобы присутствие наших журналистов там было истолковано нашими читателями, как поддержка одной из позиций по событиям в Крыму в 2014 году. Кроме того, позиция России по этой теме широко и давно известна», — говорится в заявлении журналистов.

Под ним подписались главные редакторы TUT.BY, «Европейского радио для Беларуси», БелаПАН, «Нашей Нивы» и «Народной Воли».

Ранее в МИД Белоруссии раскритиковали заявления Бабича, которые он высказал в интервью РИА «Новости». «Отношения между нашими странами и народами гораздо более глубокие и всеобъемлющие, нежели искусственный, подтасованный набор цифр, за которые регулярно хватается российский дипломат. Но это его право определять для себя планку, которая превращает его в счетовода либо подающего надежды бухгалтера», — заявил тогда официальный представитель белорусского МИД Анатолий Глаз. Он рекомендовал послу «больше времени посвятить тому, чтобы вникнуть в специфику страны пребывания, познакомиться с ее историей и проявить немного уважения».