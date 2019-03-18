Эрдоган использовал видео новозеландского стрелка на митингах

Социальные сети сейчас делают все, чтобы удалить видео с массовым убийством в мечетях Новой Зеландии, снятое стрелком, а в Турции отснятый материал появился на митингах в поддержку президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана, пишет The New York Times.
В воскресенье на митинге в Анталии и дважды за день до этого Эрдоган использовал отредактированную версию видео, чтобы заручиться поддержкой своих последователей и раскритиковать турецкую оппозицию перед предстоящими в конце месяца выборами.
Брентон Таррант, 28-летний австралиец, перед нападениями на мечети опубликовал длинный манифест, в котором, в частности, говорилось, что мусульман следует изгнать из той части Турции, которая находится к западу от Босфора. Эрдоган сыграл на этом: фрагменты видео с размытыми изображениями нападения, которые показали на нескольких избирательных митингах, соединили с заявлениями лидера турецкой оппозиции. Этим Эрдоган пытался поставить знак равенства между своим оппозиционером-противником и австралийским сенатором Фрейзером Аннингом, который обвинил в провоцировании нападений мусульманскую общину.
Уинстон Питерс, министр иностранных дел Новой Зеландии, сказал, что он в разговоре с турецкими чиновниками выразил тревогу по поводу использования этого видео.В воскресенье Facebook сообщил, что удалил 1,5 млн видеозаписей атаки на мечеть в Новой Зеландии. 1,2 млн из них были заблокированы на стадии загрузки. Компания заявила, что также удаляет отредактированные версии видео.