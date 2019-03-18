Григорий Явлинский: плата России за Крым огромна

Пять лет назад Путин при массовой поддержке россиян аннексировал Крым. Сегодня много говорят о «цене Крыма», приводят цифры, размеры дотаций, ассигнований, расходов на строительство моста и т. п. Однако это не столько про Крым, сколько про стагнирующую российскую экономику и неэффективность управления. Кстати, мало кто верит в то, что при этих немалых расходах люди в Крыму стали жить многим лучше, свободнее, безопаснее, чем раньше, до 2014 года, а коррупция реально сократилась за пять лет. Да и украинский паспорт там многие сохранили. На самом деле плата России за Крым огромна. Цена, которую мы платим за Крым — не в сомнительных официальных цифрах, процентах доли бюджета или ВВП. Цена — в другом:

1) в разрыве и сломе (видимо, теперь уже навсегда) постсоветского пространства, противопоставлении России ближайшим соседям. После Крыма ни одна страна на постсоветском пространстве не видит Россию стратегическим ориентиром и ключевым партнером — ни страны ЕврАзЭС, ни ОДКБ, ни Белоруссия, с которой мы формально как бы близки. Напротив, всем ближайшим соседям страшно и неприятно иметь с нами дело. Вероломное, густо замешенное на лжи и пропаганде нарушение всех международных и российских договоров и законов привело во всех бывших республиках СССР к необратимому разочарованию;

2) в изоляции, в которой оказалась Россия (см. статью «Осознанный выбор» ), февраль 2015). Путин превратил Россию в страну, которая во всем мире сегодня воспринимается как агрессивное мафиозное государство;

3) в экономическом ущербе от санкций, который составил примерно 6% ВВП за период с 2014 года. Но еще больший ущерб России нанесен тем, что российская экономика, будучи периферийной, оторвана от мировых связей и противопоставлена им;

4) в криминальной войне на Донбассе, в которой погибли десятки тысяч людей, жертвами и заложниками которой стали в первую очередь жители востока Украины. Миллионы людей лишились нормальной жизни, став разменной картой в глупой и бесперспективной геополитической игре. Спустя пять лет жизнь на Донбассе разгромлена в прямом и переносном смысле;

5) в возвращении безграничной по масштабам и цинизму тотальной государственной лжи, сравнимой с советскими временами. Как и в СССР, без лжи и лицемерия власти сегодня уже не могут разговаривать с народом. Ложь оправдывает грязные средства, наркотизирует массовое сознание. В итоге именно она, непрерывная и всеобъемлющая государственная ложь, сильнее, чем что бы то ни было, разрушает страну.

Мы — граждане страны, и мы все в ответе за происходящее здесь. Непосредственное неучастие в преступных действиях нынешней власти не освобождает нас от ответственности. Если нам небезразлично будущее нашей страны, мы ответственны.

Безусловно, решение есть. Еще пять лет назад мы предложили план действий по выходу из крымского тупика (см. статью «Мир и Война. Как достичь первого и не допустить второго», март 2014). План этот остается актуальным по сей день. Мы приложим все возможные силы, чтобы строить большую партию и вести всероссийскую антивоенную кампанию. Сегодня это может быть непопулярно, трудно и даже опасно, но необходимо. Присоединяйтесь! Громче голос!