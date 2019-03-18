Экс-директора отеля «Сямозеро» и ее заместителя приговорили к реальным срокам по делу о гибели детей

Бывший директор парк-отеля «Сямозеро» Елена Решетова и ее заместитель Вадим Виноградов по решению Петрозаводского городского суда приговорены к заключению в колонии на 9 лет и 6 месяцев. Бывший инструктор парк-отеля Павел Ильин судом оправдан, сообщает «Интерфакс».

Инструктор Валерий Круподерщиков оправдан по 238 статье УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности), но признан виновным по 125 статье УК РФ (оставление в опасности). Суд назначил ему наказание в виде восьми месяцев лишения свободы в колонии-поселении, но освободил из-за истечения срока давности.

Также суд оправдал врио руководителя управления Роспотребнадзора по Карелии Людмилу Котович и экс-руководителя ведомства Анатолия Коваленко в связи с отсутствием состава преступления.

В июне 2016 года из оздоровительного лагеря в поход на лодках по карельскому Сямозеру отправились 47 детей и четверо сопровождающих. Во время шторма лодки перевернулись, погибли 14 детей.