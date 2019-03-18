Из-за роста НДС предприятия сталкиваются с проблемами при исполнении гособоронзаказа

Из-за повышения ставки налога на добавленную стоимость стало сложнее отгружать технику для армии и исполнять гособоронзаказ, что в итоге может привести к убыткам предприятия. Об этом РБК рассказал гендиректор крупнейшего в России производителя танков и вагонов, корпорации «Уралвагонзавод», Александр Потапов.
«Необходимо максимально быстро определиться по вопросам, связанным с НДС текущего года, потому что в контрактах у нас стоит НДС 18%, а налоговая принимает НДС в этом году 20%. Возникает коллизия. Ее нужно срочно разрешать, потому что это осложняет работу по подписанию договоров с исполнителями и отгрузку техники для нашей армии», — сказал Потапов.