Из-за роста НДС предприятия сталкиваются с проблемами при исполнении гособоронзаказа

Из-за повышения ставки налога на добавленную стоимость стало сложнее отгружать технику для армии и исполнять гособоронзаказ, что в итоге может привести к убыткам предприятия. Об этом РБК рассказал гендиректор крупнейшего в России производителя танков и вагонов, корпорации «Уралвагонзавод», Александр Потапов.

«Необходимо максимально быстро определиться по вопросам, связанным с НДС текущего года, потому что в контрактах у нас стоит НДС 18%, а налоговая принимает НДС в этом году 20%. Возникает коллизия. Ее нужно срочно разрешать, потому что это осложняет работу по подписанию договоров с исполнителями и отгрузку техники для нашей армии», — сказал Потапов.

«Мы будем выполнять те решения, которые будут приняты на законодательном уровне. Мы хотели бы не потерять при этом переходе», — добавил он. С 1 января 2019 года ставка НДС в России выросла с 18% до 20%. Вне зависимости от условий и даты заключения договоров новая ставка применяется ко всем поставленным с 1 января товарам. «Если отгрузка товаров произошла в 2019 году, применяется ставка 20%. Ставка НДС, указанная в договоре, значения не имеет», — сообщили РБК в ФНС.