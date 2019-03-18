Сходство двух крушений Boeing 737 MAX признали власти Эфиопии

Власти Эфиопии заявили, что крушение самолета авиакомпании Ethiopian Airlines, в результате которого погибли 157 человек, имело «явное сходство» с октябрьской катастрофой самолета индонезийской авиакомпании Lion Air. Это подтверждает анализ данных бортовых самописцев разбившегося в Эфиопии самолета, сообщает агентство Reuters.

Оба самолета были Boeing 737 MAX 8, и оба разбились через несколько минут после взлета, когда пилоты сообщили о проблемах управления полетом. «То же самое было с индонезийским самолетом. Между двумя авариями есть явное сходство», — заявил представитель министерства транспорта Эфиопии Мусе Йихейс, добавив, что министерство предоставит больше информации через три или четыре дня.

Анализ безопасности Boeing новой системы управления полетом, известной как MCAS на самолетах MAX показал, что самолет имеет несколько существенных недостатков. Два правительственных чиновника из США, проинформированные по этому вопросу, сообщили агентству Reuters, что Департамент транспорта продолжает расследование.

10 марта Boeing 737 MAX 8 авиакомпании Ethiopian Airlines потерпел крушение в Африке. Погибли 157 человек, среди них 3 россиянина. Это второй самолет этой модели, который потерпел крушение за последние четыре месяца. Запрет на полеты этих самолетов в своем воздушном пространстве ввели почти все страны мира.