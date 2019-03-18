Сходство двух крушений Boeing 737 MAX признали власти Эфиопии

Власти Эфиопии заявили, что крушение самолета авиакомпании Ethiopian Airlines, в результате которого погибли 157 человек, имело «явное сходство» с октябрьской катастрофой самолета индонезийской авиакомпании Lion Air. Это подтверждает анализ данных бортовых самописцев разбившегося в Эфиопии самолета, сообщает агентство Reuters.
Оба самолета были Boeing 737 MAX 8, и оба разбились через несколько минут после взлета, когда пилоты сообщили о проблемах управления полетом. «То же самое было с индонезийским самолетом. Между двумя авариями есть явное сходство», — заявил представитель министерства транспорта Эфиопии Мусе Йихейс, добавив, что министерство предоставит больше информации через три или четыре дня.
10 марта Boeing 737 MAX 8 авиакомпании Ethiopian Airlines потерпел крушение в Африке. Погибли 157 человек, среди них 3 россиянина. Это второй самолет этой модели, который потерпел крушение за последние четыре месяца. Запрет на полеты этих самолетов в своем воздушном пространстве ввели почти все страны мира.