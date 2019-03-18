Артем Аветисян отрицает причастность к делу Baring Vostok

Акционер банка «Восточный» Артем Аветисян отрицает, что причастен к уголовному делу против основателя инвестфонда Baring Vostok Майкла Калви и еще трех сотрудников этого фонда. Как сообщают «Ведомости», Аветисян написал об этом в письме на имя председателя комиссии по этике при Российском союзе промышленников и предпринимателей Давида Якобашвили.

Baring Vostok подал претензию в комиссию по этике при РСПП после того, как в феврале по обвинению в хищении у банка «Восточный» 2,5 млрд руб. были арестованы сотрудники инвестфонда. Следователи считают, что «Восточный» лишился денег из-за соглашения об отступном, по которому вместо долга ему передали пакет акций люксембургской IFTG по завышенной цене. Калви заявлял в суде, что уголовное преследование связано с корпоративным конфликтом между ним и миноритариями «Восточного» — Аветисяном и Шерзодом Юсуповым.

Аветисян в письме говорит, что не станет участвовать в рассмотрении претензии: комиссия по этике при РСПП ее рассматривать не должна, так как жалоба Baring Vostok «направлена на оценку законности действий правоохранительных органов в обход специальных процедур, предусмотренных уголовно-процессуальным законодательством».

Решение, рассматривать ли претензию Baring Vostok без ответчиков, пока не принято.

После рассмотрения претензии комиссия должна дать рекомендацию об устранении нарушения этики. Если рекомендация не будет исполнена, комиссия может вынести виновной стороне общественное порицание, внести в список неблагонадежных партнеров или исключить из РСПП.