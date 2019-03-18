Новозеландский стрелок купил оружие в интернете

Владелец оружейного магазина в Крайстчерче рассказал, что оружие 28-летний Брентон Таррант, обвиняемый в убийстве 50 человек в мечетях, купил онлайн. В Новой Зеландии будет проведена реформа законодательства об обороте оружия, пишет The Associated Press.

На пресс-конференции владелец магазина Gun City Дэвид Типпл сказал, что продал четыре пистолета и боеприпасы Брентону Харрисону Тарранту посредством «проверенного полицией процесса онлайн-заказа по почте». Магазин «не обнаружил ничего необычного» в отношении покупателя, добавил он.

Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн заявила, что в течение 10 дней будет объявлено о реформировании законодательства об оружии и проведено расследование действий служб разведки и безопасности, которые не смогли должным образом отреагировать на планы злоумышленника.

Комиссар полиции Майк Буш подчеркнул, что полиция уверена — только Таррант несет ответственность за массовое убийство в мечетях, однако он не исключил, что у него были сообщники. «Я хотел бы заявить, мы считаем, что за эту бойню ответственен только один злоумышленник, — заявил он на пресс-конференции. — Это не значит, что у него не было сообщников, расследование продолжается».

Хозяин оружейного магазина Типпл подчеркнул, что не чувствует ответственности за трагедию, и настаивает, чтобы дебаты по ужесточению оружейного законодательства были проведены в другое время. «Этот человек написал в своем манифесте, что его целью было разделить нас, — сказал Типпл. — Если мы позволим ему изменить нашу идеологию, наше поведение, он победит».