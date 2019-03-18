Россия поставит Египту истребители Су-35

Россия подписала с Египтом контракт на поставку нескольких десятков тяжелых многофункциональных истребителей Су-35. Контракт, оцениваемый в $2 млрд, подтверждает статус Египта как одного из крупнейших покупателей российского оружия, пишет «КоммерсантЪ». Источники издания среди топ-менеджеров предприятий оборонной промышленности рассказали, что поставки могут начаться уже в 2020–2021 годах.

В последние годы Египет является одним из крупнейших покупателей широкого ассортимента российского вооружения и военной техники. Эта активность напрямую связана с фигурой президента Абдель-Фаттаха ас-Сиси, пришедшего к власти в Египте в ходе государственного переворота в 2013 году, отмечает «Ъ».

В 2014 году Москва и Каир заключили пакет оружейных контрактов, подразумевавший поставки различных систем ПВО, артиллерии, стрелкового оружия и прочего вооружения на сумму около $3,5 млрд. Подписанный тогда пакет контрактов стал первым реальным примером возобновления военно-технического сотрудничества между Каиром и Москвой с 1972 года, когда страну по требованию президента Египта Анвара Садата покинули советские военные советники. Впоследствии был заключен еще ряд контрактов, например, на поставку 46 истребителей МиГ-29М/М2 и 46 боевых вертолетов Ка-52, оба сейчас находятся в стадии реализации.