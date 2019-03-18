В Конгресс США внесли законопроект об антироссийских санкциях за поддержку режима Мадуро

В Конгресс США внесли законопроект о санкциях в отношении граждан России за поддержку режима президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Его автором выступила член Палаты представителей, демократ Дебби Вассерман-Шульц, передает «Дождь».

Согласно законопроекту, россиянам, оказывающим поддержку режиму Мадуро, предлагается запретить выдачу виз в США. Документ также предлагает ввести ограничения против граждан других стран, которые действуют от имени Москвы и оказывают поддержку Мадуро. Таким лицам могут не выдавать американские визы, а если визы у них уже есть, то им будут отказывать во въезде.

Обосновывая необходимость законопроекта, Вассерман-Шульц отметила растущее присутствие России в западном полушарии, продолжающуюся финансовую поддержку Москвой режима Мадуро, в том числе кредитование в обмен на поставки венесуэльской нефти, и проведенные в конце 2018 года военные учения с участием российских стратегических бомбардировщиков Ту-160.

В случае принятия закона, Госдепартамент должен будет выяснить детали сотрудничества России и Венесуэлы в сфере безопасности и оценить его потенциальную угрозу интересам США. Результаты он должен будет представить профильным комитетам палат Конгресса.

Кроме того, президент США будет обязан представить Конгрессу оценку рисков того, что американская Citgo, «дочка» венесуэльской нефтегазовой компании PDVSA, может попасть в собственность россиян. С 2016 года 49,9% акций Citgo были переданы в залог «Роснефти» в обеспечение кредита на $1,5 млрд, выданного PDVSA. В США компании Citgo принадлежат три нефтеперерабатывающих завода, трубопроводы, терминалы для хранения нефтепродуктов и сеть автозаправок.