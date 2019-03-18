Мадуро призвал всех министров Венесуэлы уйти в отставку

Вице-президент Венесуэлы Делси Родригес сообщила, что президент страны Николас Мадуро попросил своих министров подать в отставку.
«Президент Николас Мадуро обратился ко всей исполнительной ветви власти с просьбой уйти в отставку с целью глубокой реструктуризации боливарианского правительства», — цитирует Родригес «КоммерсантЪ».Ранее сообщалось, что опрос венесуэльской компании Meganalisis показал,что 88,9% жителей Боливарианской республики хотят, чтобы Николас Мадуро сложил с себя полномочия президента. На закрытый вопрос о том, кого участники исследования считают лидером страны, 63,3% ответили, что самопровозглашенного временного президента Венесуэлы Хуана Гуайдо.