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Мадуро призвал всех министров Венесуэлы уйти в отставку

18.03.2019

Вице-президент Венесуэлы Делси Родригес сообщила, что президент страны Николас Мадуро попросил своих министров подать в отставку.

«Президент Николас Мадуро обратился ко всей исполнительной ветви власти с просьбой уйти в отставку с целью глубокой реструктуризации боливарианского правительства», — цитирует Родригес «КоммерсантЪ».

Ранее сообщалось, что опрос венесуэльской компании Meganalisis показал,что 88,9% жителей Боливарианской республики хотят, чтобы Николас Мадуро сложил с себя полномочия президента. На закрытый вопрос о том, кого участники исследования считают лидером страны, 63,3% ответили, что самопровозглашенного временного президента Венесуэлы Хуана Гуайдо.

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