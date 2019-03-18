«Ведомости»: новая волна отставок губернаторов начнется на этой неделе

Президент Владимир Путин в ближайшее время начнет новую серию отставок губернаторов. Источники «Ведомостей», близкие к администрации президента, говорят, что это случится уже на этой неделе. Другой собеседник отмечает, что до конца недели Кремль должен определиться со списком регионов, а отставки могут начаться чуть позже. В отставку могут уйти от трех до шести губернаторов. Среди них Марина Ковтун (Мурманская обл.), Александр Бердников (Республика Алтай), Юрий Берг (Оренбургская обл.) и Борис Дубровский (Челябинская обл.). Под вопросом судьба Алексея Орлова (Калмыкия), у которого «самый низкий рейтинг из тех, кому предстоит избираться осенью», и Андрея Бочарова (Волгоградская обл.), который считается человеком председателя Госдумы Вячеслава Володина.

В сентябре губернаторов изберут как минимум в 18 регионах, в девяти из них главы сменились прошлой осенью. В 2018 году были избраны 26 руководителей, а врио были назначены в 19 субъектах. В четырех регионах (Хакасия, Приморский и Хабаровский край и Владимирская обл.) переизбраться губернаторы не смогли.