Путин посетит Крым 18 марта

Президент России Владимир Путин 18 марта посетит Крым, где примет участие в церемонии ввода в эксплуатацию Балаклавской ТЭС, а в режиме видеоконференции – Таврической ТЭС и подстанции «Порт» в Тамани. Об этом сообщается на сайте Кремля. В Севастополе он осмотрит мемориальный комплекс памятников обороны города в 1854–1855 гг. и 1941–1944 гг. «Малахов курган», а в Симферополе встретится с представителями общественности и примет участие в торжествах, посвященных празднованию пятой годовщины присоединения Крыма к России.

Таврическую и Балаклавскую электростанции предполагалось запустить до 3 марта 2018 года, однако сроки ввода в эксплуатацию не раз переносились, в том числе из-за проблем с немецкими газовыми турбинами Siemens, отмечает РБК. В немецкой корпорации заявляли, что они были установлены без ее ведома и в нарушение санкций ЕС. В результате Siemens приостановила сотрудничество с госкомпаниями из России.

